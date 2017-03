Hard werken en weinig geld: leraren trekken aan de bel

ARNHEM - Een pleistertje op de knie van een gestruikeld kind: administratie van 15 minuten. 'Tijd die we ook hadden kunnen besteden aan het voorbereiden van een les.' Passend onderwijs voor elk kind. 'Prachtig, maar er zijn nooit middelen geleverd omdat ook te verwezenlijken.' 65 leerlingen, in drie jaargroepen met twee leraren. 'Dan voel je zelf ook wel aan dat de werkdruk hoog is.'

En dat allemaal voor een loon dat veel lager ligt dan bij collega's, met vergelijkbare opleidingen, in andere beroepsvelden. John Bloemscheer, Mark Mieras en Paul de Brouwer zijn werkzaam in het primair onderwijs, een prachtige baan, maar wel een met een hoge werkdruk en een lage financiële waardering.

En daar moet verandering in komen vinden zij. Ze werken in Arnhem en richtten een Facebookgroep op: PO in actie. Binnen no-time heeft de groep 13.000 leden. 'Onze speerpunten zijn het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het salaris. Leraren in het voortgezet onderwijs met dezelfde opleiding verdienen 17 procent meer', vertelt John Bloemscheer.

John Bloemscheer op Radio Gelderland:

'Leraren raken overspannen'

Volgens de Arnhemse leraren is het aantal overspannen leerkrachten hoog in het basisonderwijs. 'Veel hoger dan bij andere beroepsgroepen', vertelt Bloemscheer. 'Je komt altijd tijd tekort', vult De Brouwer aan. Met het gezamenlijke front van de leraren hopen ze een duidelijk signaal af te geven. 'De onderwijsbonden doen niet voldoende, waardoor wij onderaan bungelen qua salaris. Daar moet verandering in komen', vindt De Brouwer.

Volgens Bloemscheer is er nu al een fors lerarentekort en wordt dat door de slechte arbeidsvoorwaarden alleen maar erger. 'Het wordt voor studenten onaantrekkelijk gemaakt om voor dit vak te kiezen.' Bloemscheer verwacht grotere groepen en een toename van het ziekteverzuim.

Voorlopig is PO in actie een besloten Facebookgroep, voor en door leraren. Hoe nu verder? Volgende week wordt bekeken wat de vervolgstappen worden. 'Jullie gaan zeker nog van ons horen', zegt Bloemscheer.

Facebookgroep PO in actie (besloten groep)