Kikkers, padden en salamanders steken over: Het is weer tijd voor de paddentrek!

ARNHEM - De maanden maart en april zijn bij uitstek de maanden voor de paddentrek. Kikkers, padden en salamanders vertrekken uit hun winterverblijf en gaan de weg weer op. Dat betekent dat ook allerlei vrijwilligers weer in touw komen om ze te helpen oversteken.

Afgelopen weekeinde stonden de eerste groepen vrijwilligers bij beruchte oversteekplaatsen voor amfibieën. Die trekken het liefst bij ideale omstandigheden 's avonds en 's nachts. Rond 10 graden Celsius en een vochtige ondergrond.

Zeldzame kamsalamander gered

'Het seizoen is weer begonnen', vertelt ook Piet Huitema, voorzitter van de amfibieënwerkgroep van het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling Maas en Waal. 'Afgelopen zaterdag hebben we de eerste padden overgezet, maar ook 1 kleine watersalamander, 1 bruine kikker en zelfs een kamsalamander. Die laatste zijn heel zeldzaam, dus ik ben blij dat we hem hebben kunnen redden.'

Waalbandijk

Amfibieën vertrekken uit hun winterverblijf naar het water waar ze zich willen gaan voortplanten. Bij grote populaties kan het zijn dat er duizenden amfibieën de weg op gaan. Daarbij worden veel dieren overreden. Dat is de reden dat overal groepen vrijwilligers de diertjes helpen oversteken. Huitema verwacht dat de omstandigheden donderdag en vrijdag opnieuw optimaal zijn voor amfibieën om te gaan lopen: 'Wij gaan dan staan op plekken waar we weten dat er veel dieren overreden worden. Dat is bij ons in Boven- Leeuwen bijvoorbeeld op de Waalbandijk.'

'Kijk goed om je heen'

Maar ook mensen die niet in de paddentrek vrijwilligersgroep zitten kunnen helpen: 'Kijk goed om je heen, als het boven zes graden is en vochtig. En zie je een dier op de weg, zet hem er even over. Zo simpel is het eigenlijk al om een beestje te redden.'