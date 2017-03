Man (79) gewond door val van ladder

Foto: Wikimedia Commons

EDE - In Ede is maandagmiddag een man van een ladder gevallen. Hij raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Volgens de lokale krant Ede Stad gaat het om een 79-jarige man die op het Heuvelsepad een lekkage aan zijn dak wilde repareren. Het ongeval gebeurde rond 14.00 uur.