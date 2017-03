Losse eindjes steekpartij, politie maakt reconstructie

ZUTPHEN - In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de politie maandag in Zutphen een steekpartij nagespeeld.

Op 3 november vorig jaar raakte een man van 31 zwaargewond toen hij door een vrouw was neergestoken. Dit gebeurde in een woning aan de Haydnstraat. De politie sprak destijds van een incident in de relationele sfeer.

'De reconstructie moet antwoord geven op vragen die we hebben. En sommige vragen laten zich het beste beantwoorden door de situatie na te spelen', zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Arnhem.

Verdere mededelingen worden niet gedaan.

