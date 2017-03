Gelders bouwbedrijf mag Anne Frank Huis opknappen: 'We zijn erg trots'

'T HARDE - Salverda Bouw uit 't Harde heeft een bijzondere klus binnengesleept. Het bedrijf mag de bezoekersfaciliteiten van het Anne Frank Huis in Amsterdam vernieuwen. In het museum komen jaarlijks ongeveer 1.3 miljoen bezoekers.

De bedoeling van het project is om de stroom bezoekers in goede banen te leiden, legt Gerwin Port van Salverda uit. 'Om dat te realiseren wordt er een deel studentenhuisvesting, dat op de hoek zat, betrokken bij het Anne Frank Huis. Daar kunnen dan kantoren inkomen, zodat er ruimte gecreëerd wordt voor een grotere entree en educatieve ruimten. De hoofdentree gaan we ook vernieuwen en daar komt bijvoorbeeld ook een garderobe waar men de jassen en tassen kwijt kan.'

Op 18 april begint het werk en de bedoeling is dat het vernieuwde pand op 30 maart volgend jaar wordt opgeleverd. 'Omdat het Anne Frank Huis openblijft, zullen we de werkzaamheden in fases doen. Daarom duurt dit project bijna een jaar'.

'Bijzonder project'

Maar hoe komt het Anne Frank Huis nu bij het bedrijf uit 't Harde? 'Dat is via via gegaan. Wij hebben bijvoorbeeld ook het 5-sterrenhotel Pulitzer gedaan, dat zit ook aan de Prinsengracht. Maar dit is natuurlijk een bijzonder project, we zijn er erg trots op dat we dat mogen doen.'

Het bouwbedrijf wil niet kwijt hoeveel er betaald wordt voor de werkzaamheden.