Voorwaardelijke celstraf voor bezit kinderporno

BARNEVELD - Een 30-jarige man uit Barneveld is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden.

De man had 40 kinderpornografische foto's op zijn telefoon. Een foto was van een 16-jarig meisje met wie de man via WhatsApp seksueel getinte gesprekken had. De andere foto's kreeg de man van een pedofiel met wie hij chatgesprekken had.

Omdat de man zwakbegaafd is en daarmee ook verminderd toerekeningsvatbaar, heeft de rechtbank een voorwaardelijke straf uitgesproken.

De rechtbank in Arnhem vindt een behandeling van de man niet noodzakelijk omdat er een kleine hoeveelheid foto's is gevonden. Daarnaast is de man niet zelf naar de foto's op zoek gegaan en is het al een tijdje geleden dat de man de fout in ging. In de tussentijd is de man niet nog een keer de fout in gegaan.