School deels ontruimd vanwege brand in transformatorhuisje

APELDOORN - Bij Het Kroonpad in Apeldoorn heeft maandagmiddag brand gewoed in een transformatorhuisje. Hierbij zijn volgens de directeur van de school giftige stoffen vrijgekomen en ook was er flinke rookontwikkeling. Een deel van de school voor speciaal onderwijs is daarop ontruimd.

De brand woedde op het speelplein aan de Citroenvlinder. Een school en een kinderdagverblijf hadden er last van. 'De wind stond onze kant op, dus we hebben alle klaslokalen aan het plein ontruimd. De medewerkers en leerlingen zijn opgevangen in een ander deel van de school', vertelt directeur Frank Spiegelberg van de school. Een begeleidster is door een ambulance gecontroleerd omdat ze last van de rook had gehad, meldt de veiligheidsregio op Twitter.

Foto: Frank Spiegelberg

Vier lokalen ontruimd

Volgens de directeur is alles voorspoedig voorlopen. 'Onze bhv'ers hebben vier lokalen ontruimd. We waren er snel bij. Ook de brandweer was snel ter plaatse. Het is allemaal heel soepel verlopen. Complimenten voor de brandweer en onze bhv'ers.'

De lessen zijn maandagmiddag niet meer hervat. 'De stank moet eerst uit de school', benadrukt Spiegelberg. De kinderen zijn tijdens de brand naar het park gebracht en mochten in de brandweerauto kijken.

Stroomstoring

Als gevolg van de brand was in een deel van Apeldoorn de stroom uitgevallen. Volgens netbeheerder Liander ging het om bijna 1500 aansluitingen in de postcodegebieden 7323 en 7324. Rond 13.20 uur was de storing opgelost. Een woontoren heeft nog geen stroom, dat is pas rond zes uur vanavond weer het geval, verwacht de veiligheidsregio. In de woontoren wonen mensen die afhankelijk zijn van het toedienen van zuurstof, zij zijn elders ondergebracht.

Foto: ViWa Media

Hoe de brand in het transformatorhuisje is ontstaan, is niet bekend. Het Kroonpad biedt speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking.