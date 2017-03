Overval op winkel Ede; schoonmaakster bedreigd met steekvoorwerp

Foto: politie

EDE - Een vrouw die aan het schoonmaken was in een winkel in Ede, is zondag overvallen. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer was die ochtend bezig in een zaak aan de Grotestraat, op de hoek van de Posthoornstraat. Rond 11.00 uur werd ze gestoord door een man die naar binnen wilde. Toen de schoonmaakster de deur opende om te zeggen dat de winkel gesloten was, werd ze door hem bedreigd met een steekvoorwerp. Hij eiste geld, maar had pech want de kassa was leeg. De overvaller pakte daarop het tasje van de vrouw en ging er op een fiets vandoor. Volgens de politie reed de man weg in de richting van de Molenstraat. De dader is ongeveer 1.75 meter lang en heeft een tenger postuur. Hij droeg die ochtend een donkerkleurige jas of vest met capuchon en een zwarte broek. De man sprak goed Nederlands.