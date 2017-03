Spot u ze? Militairen moeten ongezien van Drenthe naar Lochem lopen

LOCHEM - Ongeveer twintig militairen trekken deze week te voet van Havelte (Drenthe) naar Lochem voor een militaire oefening. Ziet u ze deze week lopen, dan is de missie mislukt. Ze moeten namelijk ongezien door een bepaald gebied trekken.

De gewapende militairen zijn maandag gestart met de oefening, maar dat is nog in een leslokaal. Dinsdag is dat ook het geval. Woensdag trekken militairen het veld in. Dat zal gebeuren vanaf het militaire oefenterrein bij Havelte.

Op vrijdag moeten de militairen dan in Lochem zijn aangekomen. Ze maken tijdens de tocht geen gebruik van munitie of oefenmunitie.

