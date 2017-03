Trots op Gelderland uitzending 7 maart 2017

ARNHEM - In deze eerste aflevering zijn we te gast bij Senefelder Misset in Doetinchem waar ze de tijdschriften drukken die bij jou op de mat ploffen: van Elle tot Voetbal International! Irene maakt kennis met de Lithoman. Deze bijzondere drukpers drukt tot 3 miljoen A4-tjes per uur! Irene mag helpen bij het opstarten van de grote pers, maar natuurlijk gaat dat niet van een leien dakje…

En we zijn bij Ears4U in Dieren dat er met geavanceerde inears - zeg maar oortjes - voor zorgt dat de oren van bekende artiesten als Miss Montreal en Waylon gezond blijven. Allemaal gemaakt in ons mooie Gelderland!

In de rubriek Los in het Lab zijn de knappe koppen van Gelderland bezig met nieuwe innovaties. In dit geval een proces waarbij op de harde schijf van een computer door middel van een lasertechniek veel meer informatie past. En we kijken naar machines die in een ver verleden het verschil maakten; historische innovaties. Nog steeds in werking door de inzet van talloze vrijwilligers die trots zijn op hun bijdrage aan het in stand houden van oude machines.