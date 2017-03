Arnhemse binnenstad feliciteert Vitesse

ARNHEM - De Arnhemse binnenstad is sinds maandag geel en zwart gekleurd. Boven een aantal grote straten en pleinen hangen nu honderden shirts in die kleuren. Ze zijn opgehangen om Vitesse te feliciteren met het 125-jarige bestaan op 14 mei.

De shirts zijn in de nacht van zondag op maandag opgehangen. De verrassing was groot voor de Arnhemse inwoners, maar dat was ook de bedoeling. 'We hebben het met een aantal ondernemers verzonnen en vervolgens stilletjes gehouden, maar het ziet er nu mooi uit', vertelt Sander Wind van Platform Binnenstad Arnhem.

De shirts zijn een follow-up op de roze Giro-shirtjes van vorig jaar. 'De hangers hebben we bewaard en nu komen ze van pas. De timing is grandioos natuurlijk, zo met de bekerfinale in aantocht. Arnhem kan zo een beetje warmlopen voor Vitesse.'

Er hangen nu al 650 shirts in de binnenstad en er kunnen er nog 200 bijkomen. Ze hangen onder andere in de Ketelstraat en bij de horecapleinen.