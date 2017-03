9 maart 1945: Tokio, het zwaarste luchtbombardement uit de hele Tweede Wereldoorlog

SUMIDA-KU - Dresden, Hamburg, Berlijn, Londen, Coventry, Hiroshima en Nagasaki. Slechts enkele namen van steden die synoniem zijn voor grootschalige verwoesting en de massale vernietiging van mensenlevens door bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan is daar nog Tokio, waar in maart 1945 zowat evenveel slachtoffers vallen als in Hiroshima en Nagasaki samen.

Tokio was in de voorgaande jaren al en paar keer doelwit geweest, als in de nacht van 9 op 10 maart 1945 de Amerikanen het meest verwoestende bombardement van de Tweede Wereldoorlog op de stad uitvoeren.

Kokende en smeltende stad

De Amerikaanse luchtvloot bestaat uit 334 hypermoderne B-29 Superfortress bommenwerpers die 1700 ton aan bommen droppen, hoofdzakelijk napalmbommen. Die zetten in een gebied van zo'n 41 vierkante kilometer alle Japanse huizen, voornamelijk opgetrokken uit hout en rijstpapier, in vuur en vlam. In het inferno op de grond koken de riviertjes, smelten stalen constructies en komen ruim 100.000 mensen om.

Architect van de vernietiging

Generaal Curtis LeMay, de bedenker van de strategie om Japan vooral met brandbommen aan te vallen, verdedigt het vernietigen van woonwijken met het argument dat daar kleine fabriekjes en werkplaatsen waren gevestigd die werkten voor het Japanse leger. Hij verdient met die aanpak de bijnaam 'Bombs away LeMay'.

Na het bombardement; verkoolde lichamen, zover als de blik reikt - foto publiek domein

Maar de strijd in de Pacific was op dat moment al tijden een nietsontziende vernietigingsoorlog met Japanse soldaten die zich op versterkte eilanden doodvochten en de Amerikanen die het credo 'de enige goede Jap is een dode Jap' hanteerden.

Bijna net zoveel slachtoffers als door twee atoombommen

De aanval met brandbommen kost volgens Japanse en Amerikaanse schattingen zo'n 100.000 mensen het leven, al komt een Japanse onderzoeker jaren na de oorlog met een nog hoger cijfer, namelijk zo'n 125.000 doden. En dat is bijna evenveel als het totaal aantal slachtoffers van de aanval met atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Die aanvallen kostten zo'n 129.000 levens.

Na de oorlog zijn de asresten van de slachtoffers bijgezet in Yokoamicho park; een monumentale plek van herdenking en bezinning.