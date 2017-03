Clubs met Ballen - 8 maart 2017

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Deze week zijn we bij de wedstrijd TEC - Barendrecht en volgen we de 73-jarige assistent-trainer Anton Geurts. Naast zijn liefde voor TEC is hij in het weekend ook actief bij VV Dodewaard waar hij al 65 jaar lid is en een jeugdteam traint en coacht. Een dubbele agenda dus voor dit voetbaldier.

FC Lienden Mo Bendadi is naast veldvoetballer in Lienden ook een begenadigd zaalvoetballer. De baltovenaar uit Ede speelt als het uitkomt in het weekend ook zijn wedstrijdjes bij eredivisionist WSV Apeldoorn. Welke keuze maakt hij als hij één van beide moet laten vallen? De Treffers De 'poetsvrijwiligers' bij De Treffers noemen zichzelf de Madaram, afgeleid van de voorletters van deze dames. Al jaren maken ze schoon op Sportpark Zuid, tijd om eens kennis te maken met deze clubhelden. Jong Vitesse Anil Mercan speelt al 10 jaar bij de Vitesse Academie. De middenvelder staat op het punt van doorbreken en heeft veel te danken aan zijn ouders. Sinds een paar maanden zijn vader en moeder Mercan weer terug in Nederland, nadat ze twee jaar geleden waren geremigreerd naar Turkije. Speciaal voor Clubs met Ballen werd er een Turkse maaltijd geserveerd waarbij de hele familie aanschuift.