Brommers maken rit over fietspad ongezond

ARNHEM - Brommers en scooters zijn een grote bron van luchtvervuiling en moeten daarom van het fietspad. Dat concludeert de GGD Gelderland-Midden na onderzoek.

Metingen op 19 locaties in Amsterdam, Arnhem, Harderwijk en Nijmegen laten zien dat brommers en scooters zeer hoge pieken van ultrafijnstof veroorzaken op fietspaden. Soms zijn die wel 20 keer hoger dan de achtergrondconcentratie ultrafijnstof.

Fietsers krijgen hier veel van binnen, omdat zij dicht op de uitlaatgassen zitten en door de fysieke inspanning de lucht dieper inademen. Met name longpatiënten blijken last te hebben van de luchtverontreiniging op fietspaden.

Opvallend is dat niet alleen de meer vervuilende tweetakt brommers en scooters veel luchtvervuiling veroorzaken. 'Ook de minder vervuilende viertakt brommers zijn verantwoordelijk voor de helft van de luchtvervuiling op het fietspad', weet de GGD.

'De luchtkwaliteit op fietspaden moet beter'

Op basis van het onderzoek adviseert de GGD om de luchtkwaliteit op fietspaden te verbeteren. Dit kan door brommers en scooters te weren van (snel)fietspaden, door milieuzones voor brommers en scooters en door deze voertuigen naar de rijbaan te verplaatsen.

'Een grotere afstand tussen scooters en fietsers, ook al is het enkele meters, is al gunstig voor de luchtkwaliteit op fietspaden. Maar het weren van brommers en scooters op drukke fietspaden en het overschakelen op elektrische scooters of elektrische fietsen, is natuurlijk nog beter voor de luchtkwaliteit', benadrukt de GGD. Die adviseert de uitstoot van brommers en scooters te verminderen door strengere emissie-eisen en een strenge controle daar op.

Voor de Fietsersbond, Natuur & Milieu, Milieudefensie en het Longfonds is het onderzoek aanleiding om de politiek te vragen zo snel mogelijk maatregelen te nemen.