Komende uitzending: een schip van vader op zoon, Trumpkunst en het blauwe hart van Ab

ARNHEM - Zaterdag 11 maart 2017

Trumpkunst

ZUTPHEN - Hij heeft de snavel van een aasgier, een zwart verendek met een glinsterende gouden cape en een kleine roze piemel. Het portret dat de Zutphense kunstenares Edith Meijering van de Amerikaanse president Donald Trump maakte, is bepaald geen doorsnee plaatje. Toch gaat het de hele wereld over en oogst het lovende kritieken. Tot grote verrassing van Edith, die er helemaal niet op uit was om een politiek statement te maken. Zij werkt juist heel intuïtief, in dit geval een gevoel van onbehagen bij de nieuwe president van Amerika, Donald Trump. Harm Edens buigt zich er ook nog eens over.



Droom van vader en zoon

EPE - Zeventien jaar geleden begonnen Harmen en zijn vader Evert Jan Timmerman aan de verwezenlijking van hun grote droom: het bouwen van een eigen zeilboot. Urenlang werkten zij gezamenlijk aan de Friese boeier, tot vader Evert Jan twee jaar geleden overleed. Maar Harmen ging door met hun levenswerk. In april gaat de boot voor het eerst te water. Met het portret van vader Evert Jan op de mastvoet. Zo is hij er toch een beetje bij.



Blauw hart

PUTTEN - De grote voetbalclubs uit de Eredivisie zeggen hem niks, want voor Ab Rozendaal is er maar één club en dat is S.D.C. Putten. Ab heeft "een blauw hart" en is dan ook bijna dagelijks op de amateurclub te vinden als man van de materialen. Ab stopt er niet alleen al zijn vrije tijd in, hij verzamelt ook alles wat met zijn amateurclub te maken heeft. Van shirts tot mokken, van foto's tot lege champagneflessen waarmee kampioenschappen werden gevierd. Wegdoen van deze spullen is voor Ab ondenkbaar: 'S.D.C. Putten is mien club en dat zal altijd zo blijven.'