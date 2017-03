Kees Vredeveld uit Ruurlo geëerd als 'Landschapsknokker'

RUURLO - Ieder jaar reikt Stichting Landschapsbeheer Gelderland de ‘Landschapsknokker’ uit aan een vrijwilliger die zich zeer verdienstelijk heeft ingezet voor het beheer en behoud van het landschap in Gelderland. Op zaterdag 4 maart tijdens de Gelderse Werkdag in Elburg werd Kees Vredeveld van de G.A. van der Lugt stichting uitgeroepen tot Landschapsknokker 2017.

Hij ontvangt het ‘landschapsknokkertje’ (een bronzen beeldje) en vijfhonderd euro. Joep Gerrits van de Stichting Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen ontvangt de aanmoedigingsprijs voor zijn inzet voor de dorpsboomgaard in Winssen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het beheer en behoud van het landschap. De meeste vrijwilligersgroepen in Gelderland zijn aangesloten bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die hen ondersteunt met kennis, kunde en gereedschappen. De Gelderse Werkdag in Elburg, dit jaar georganiseerd door Stichting Landschapselementen Elburg, is er speciaal voor deze vrijwilligers actief in het landschap.

‘Met de poten in de modder staan’

De Landschapsknokker is een vrijwilliger die zich bijzonder inzet voor het landschap en die het daarom verdient om in het zonnetje gezet te worden. Kees Vredeveld uit Ruurlo ontvangt zaterdag het bronzen beeldje en vijfhonderd euro om te besteden aan het versterken van het landschap.