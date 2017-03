PUTTEN - Op de Nijkerkerstraat in Putten zijn maandagochtend drie auto's op elkaar gebotst. Daarbij is een gewonde gevallen.

Het ongeval gebeurde rond 7.45 uur. De toedracht is niet bekend. Van de drie auto's knalden er twee frontaal op elkaar.

Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.