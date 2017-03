Spookhuis Johan Vlemmix is verkocht

HUISSEN - Hij moest er wel zijn doodskisten voor uit het huis halen, maar dan heeft het ook succes. Johan Vlemmix heeft zijn zogenoemde spookhuis aan de Huismanstraat in Huissen verkocht.

Vlemmix verkoopt het huis met enige pijn in het hart. 'Het is een magnifiek huis, ik wilde er ook gaan wonen. Maar ik heb nog twee huizen in Eindhoven én een van die huizen in Eindhoven past beter bij mij dan die in Huissen', zegt de Oranjegek. Vlemmix kocht het huis ooit van Emile Ratelband en bouwde het vervolgens om tot spookhotel. De gasten konden er slapen in een doodskist.

Het huis van Vlemmix stond al een tijdje te koop, want het lukte niet om het huis snel te verkopen. 'Maar dit huis verkoop je ook niet aan iedereen', zegt Vlemmix. 'Er hangt een historie aan het huis waar mensen angstig voor zijn. Er stonden bijvoorbeeld doodskisten. 'Dus die heb ik eerst het huis uit gedaan, want dat was niet bevorderlijk voor de verkoop. Dat maakte voor veel mensen een minder goede indruk, ook al is het een bepaalde stijl.'



Er zit ook een soort bioscoopzaal in het huis. Foto: Johan Vlemmix

Wat gaat er nu in het huis gebeuren?

Het huis is dus al geen spookhuis meer, maar wat gaat er in de toekomst mee gebeuren? Zowel de makelaar als Vlemmix houdt zich daarover op de vlakte. 'Er gaat iets anders mee gebeuren, het wordt in ieder geval geen spookhuis. Ook niet iets in die trend. Het huis wordt gerestaureerd en ik weet wel dat de omgeving er blij van gaat worden, die garantie kan ik geven', aldus Vlemmix.