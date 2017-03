Silvoldse winkeldief op heterdaad betrapt

ULFT - Een 62-jarige winkeldief is zaterdagmiddag op heterdaad aangehouden toen hij producten probeerde te stelen bij supermarkt Coop in Gaanderen.

Medewerkers van de winkel betrapten de man uit Silvolde, toen hij met een tas vol producten de winkel probeerde te verlaten zonder te betalen. Het personeel heeft de man aangehouden, waarna hij is overgedragen aan de politie.



De man is overgedragen aan het politiebureau in Doetinchem. Daar bekende hij dat hij ook schuldig is aan winkeldiefstal bij een supermarkt in Terborg.



Foto: Politie Oude IJsselstreek