Julian von Haacke speler van de week

NIJMEGEN - Julian von Haacke is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De Duitse middenvelder scoorde, gaf een assist en was het creatieve brein van NEC tegen Heracles. Von Haacke kreeg de volle vijf punten, één meer dan zijn ploeg-en landgenoot Michael Heinloth, ook goed voor een doelpunt en een assist.

Wojciech Golla van NEC kreeg drie punten, hij stond weer als een huis achterin en was betrokken bij de 3-1. Twee punten gingen naar Andrew Driver van De Graafschap, die zijn oude niveau eindelijk weer haalde tegen NAC. Het laatste punt was voor NEC'er Dario Dumic, tevens de koploper in het klassement.

TUSSENSTAND:

Dario Dumic (NEC) 29

Lewis Baker (Vitesse) 27

Milot Rashica (Vitesse) 27

Joris Delle (NEC) 20

Marvelous Nakamba (Vitesse) 19

Jay-Roy Grot (NEC) 16

Eloy Room (Vitesse) 16

Ferdi Kadioglu (NEC) 15

Ricky van Wolfswinkel (Vitesse) 15

Gregor Breinburg (NEC) 14

Guram Kashia (Vitesse) 14

Julian von Haacke (NEC) 14

Robbert te Loeke (Achilles'29) 13

Kevin Mayi (NEC) 11

Adnane Tighadouini (Vitesse) 10

Wojciech Golla (NEC) 9

Filip Bednarek (De Graafschap) 8

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 8

Matt Miazga (Vitesse) 8

Maikel van der Werff (Vitesse) 7

Navarone Foor (Vitesse) 6

Mohamed Rayhi (NEC) 6

Mitchell van Bergen (Vitesse) 5

Nathan (Vitesse) 5

Antonio Stankov (Achilles'29) 5

Alexander Bannink (De Graafschap) 4

Reagy Ofosu (NEC) 4

Yuning Zhang (Vitesse) 4

Bryan Smeets (De Graafschap) 4

Mark Diemers (De Graafschap) 4

Michael Heinloth (NEC) 4

Piotr Parzyszek (De Graafschap) 3

Elvio van Overbeek (De Graafschap) 3

André Fomitschow (NEC) 3

Barry Beijer (Achilles'29) 3

Robin Buwalda (NEC) 3

Dean Koolhof (De Graafschap) 2

Kürsad Sürmeli (Achilles'29) 2

Kelvin Leerdam (Vitesse) 2

Andrew Driver (De Graafschap) 2