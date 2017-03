Auto vliegt in brand na harde knal

Foto: Roland Heitink

HUISSEN - In Huissen is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. De wagen stond geparkeerd op de oprit van een huis aan de Brandenburg.

Rond 12.20 uur was er een harde knal te horen en werd de brand ontdekt. Een buurtbewoner bestreed met een poederblusser de eerste vlammen. De brandweer heeft het werk daarna afgemaakt. De politie doet onderzoek en sluit brandstichting niet uit. Kort voordat de brand uitbrak, zouden twee jongens op een scooter de weg hebben gevraagd aan een buurtbewoner.