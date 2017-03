Sectie op lichaam dode vrouw Hattem en stationskiosk weer open, dit is het nieuws van maandag 6 maart

ARNHEM - De stationskiosk in Velp gaat weer open en er wordt sectie verricht op het lichaam van een 30-jarige vrouw uit Hattem. Ze werd zondag dood aangetroffen in een bos in Hattem. Dit is het Gelderse nieuws van vandaag.

Stationskiosk weer open

De stationskiosk in Velp gaat vandaag weer open. De Syrische Arnhemmer Bandar Alrached en Bart Vollaard slaan hun handen ineen om reizigers te voorzien van wat lekkers. De twee leerden elkaar kennen bij Vluchtelingenwerk. Het afgelopen half jaar zat de kiosk in Velp dicht.

Dode vrouw Hattem

De politie heeft geen aanwijzingen dat een 30-jarige vrouw uit Apeldoorn in Hattem door een misdrijf om het leven is gekomen. Het lichaam van de vrouw werd zondagochtend in een bos aan de Wapenveldermolenweg aangetroffen. Er werd zondag hele dag onderzoek gedaan. Inmiddels is het gebied rondom de vindplaats vrijgegeven en het lichaam overgebracht naar een mortuarium. Om definitief uitsluitsel te geven over de doodsoorzaak zal er vandaag nog sectie worden verricht op het lichaam.

Kermit de Kikker

Carnavalsgroep Fataal uit Nieuw-Dijk gaat vandaag 'Kermit de Kikker' herbouwen. De wagen met de kop van de Muppet vloog precies een week geleden in brand na de optocht in Beek (Montferland). Door de brand werd de voorkant van de wagen helemaal vernield. De carnavalsgroep wist nog niet of de wagen zou worden herbouwd, maar na overleg is besloten om toch door te gaan.

