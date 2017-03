Man op leeftijd richt ravage aan

BARNEVELD - Een man op leeftijd heeft zondagavond grote ravage veroorzaakt op de Livingstonestraat in Barneveld. Hij reed met zijn auto tegen diverse objecten aan.

De man verloor om onduidelijke redenen de macht over het stuur. Hij ramde vervolgens van een auto de spiegel eraf. Vervolgens reed hij een brievenbus uit de grond en raakte een schutting. Ook raakte hij enkele geparkeerde wagens, waarna de auto van de man tot stilstand kwam.

Het is niet bekend hoe groot de schade, in euro's uitgedrukt, is. Er bestaat het vermoeden dat de man een black-out heeft gehad.