Bewoners Arnhemse wijk vrezen voor rattenplaag

ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse wijk Het Cranevelt hebben veel last van ratten. En ze wijzen met een beschuldigende vinger naar diertuin Burgers' Zoo.

Bewoonster Monique Huitema vertelt dat de gemeente Arnhem al rattenvangers een kijkje heeft laten nemen en dat er sprake is van een plaag. Het is echter niet duidelijk om hoeveel ratten het exact gaat.

'Burgers' Zoo bestrijdt actief ongedierte', reageert Bas Lukkenaar namens de dierentuin. 'Het afgelopen half jaar zijn er veel ratten gevangen in de dierentuin. De gevangen dieren worden niet elders uitgezet, maar op een zo humaan mogelijke manier gedood. We verplaatsen het probleem dus niet, maar bestrijden de overlast.'

'Er zijn steeds meer ratten in Nederland, dat blijkt uit cijfers. Ook Suez, de organisatie die in Arnhem de ongediertebestrijding doet, ziet dat. Overigens is er in Arnhem-Noord geen sprake van een rattenplaag. Er zijn wel meer ratten, die komen af op voedsel in tuinen, vogelhuisjes en water waar de eenden niet al het brood op eten.'

Gesprek

Burgers zegt de signalen uit de buurt serieus te nemen en de bewoners uit te nodigen voor een gesprek. Daarnaast bestrijdt de dierentuin de ratten actief om zo de overlast in en rond de dierentuin te minimaliseren.