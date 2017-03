Opluchting na zege bij NEC-trainer Peter Hyballa

NIJMEGEN - De overwinning van NEC op Heracles zorgde voor veel opluchting bij trainer Peter Hyballa.

"We wisten al dat ADO en Excelsior een punt hadden gepakt en Sparta had gewonnen. Maar het was goed, echt knokken en vechten."

De trainer was tevreden over de mentaliteit van zijn ploeg. "Ik vond de eerste helft echt super. Heel knap dat we na de 0-1 er verder in bleven geloven. We hebben ook echt voetbal gespeeld. Het idee was om 3-5-2 te spelen en dat werkte ook."

"Ik ben rustig gebleven in deze situatie. Het team heeft ook alleen gesproken, zonder mij. We hebben deze week plezier in de training gebracht. Dat was een beetje het psychologische idee. Ik heb gisteren wat geappt met Greg Breinburg. De energie was voor de wedstrijd echt te voelen. En met Groeneveld hebben we iemand gebracht die niemand verwacht had. Zoals eerder met Grot en Kadioglu."