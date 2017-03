Heinloth geniet van zijn eerste doelpunt ooit

NIJMEGEN - Michael Heinloth maakte de belangrijke 2-1 voor NEC tegen Heracles.

De Duitse rechtsback genoot daarvan. "Ik heb de bal super geraakt. Ik had nog nooit gescoord als prof. Geweldig dat het zo'n mooi doelpunt was, maar het is vooral belangrijk dat we hebben gewonnen. Ik heb ook nog een doelpunt voorbereid. Het ging lekker aan de rechterflank."

"We hebben geweldig geknokt voor rust en het na de rust keurig doorgetrokken tot het einde. Dit hadden we echt nodig na vijf nederlagen. We hebben vol gas gegeven en dat heeft zich geloond."