Li Jie wint Nederlandse titel

Foto: ANP

EDE - Li Jie heeft zondag in Zwolle de Nederlandse badmintontitel in het enkelspel veroverd. In het Landstede Sportcentrum versloeg de Edese met 4-2 Yana Timina. De setstanden: 11-7, 5-11, 11-6, 11-7, 9-11 en 11-6.

Jie had het toernooi tot zondag één keer eerder gewonnen. Het brons ging naar Kim Vermaas en Ana Gogorita. Bij de heren ging de winst naar Rajko Gommers. Hij won in de finale van titelverdediger Laurens Tromer.