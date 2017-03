Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Wervelwind in Voorthuizen

Beschadigde daken, uit de grond gerukte bomen en kliko's die in de straten lagen. Het natuurgeweld dat maandagmiddag over Voorthuizen trok liet een spoor van vernieling achter. Zo'n dertig huizen werden getroffen door een zogenoemde valwind.

Man treft echtgenote dood in woning

De vrouw die woensdag in haar woning aan de Zandstraat in Opijnen dood werd gevonden door haar man, is door een noodlottig ongeluk overleden. Agenten deden onderzoek in de woning, spraken met familieleden, stelden vragen in de buurt en lieten sectie verrichten op het lichaam van de vrouw. Volgens de politie is geen sprake van mogelijk strafbare feiten.

Blote kont

De politie in Ermelo pakte zondagmiddag een schennispleger op. Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize ging het om een man die met blote billen door het dorp fietste. Na de melding trof de politie hem aan op de Kolbaanweg. Waarom hij zijn broek had thuisgelaten, is niet bekend.

