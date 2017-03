Meijers: 'Het wordt vijf procent moeilijker dan voor vandaag'

GROESBEEK - Achilles'29 heeft vanmiddag weer geen punten kunnen pakken. De Groesbekers probeerden het wel tegen Cambuur, maar gingen met 0-3 onderuit. En daarmee lijkt het slot van de competitie erg zwaar te worden.

Achilles'29 staat namelijk tien wedstrijden voor het einde op 9 punten achter van de nummer voorlaatst, FC Dordrecht. Met punten vandaag, was de ploeg wat ingelopen. Maar dat gebeurde niet.

'Dus wordt het vijf procent moeilijker dan voor vandaag', zo vindt trainer Eric Meijers na afloop. 'Maar het glas is nog halfvol. We hebben volgende week een dubbel programma met Jong Utrecht en RKC als tegenstanders, daarin moeten we vier punten halen. En het zijn tegenstanders waar we punten tegen kunnen halen.'

'Belonen met goals'

Maar dat had vandaag ook gekund. Cambuur speelde donderdag nog in de beker tegen AZ en moest 120 minuten diep gaan, toch knalden de Groesbekers er niet bovenop. Sterker nog, Cambuur kwam snel op voorsprong. 'Dan wordt het ook wel een moeilijk verhaal', zegt Meijers.

'We haalden vandaag wel een behoorlijk niveau en hebben onze huid duur verkocht, maar we hebben onszelf niet beloond met goals. Als je zo'n kans mist als Smajic (zie foto) vandaag doet, dan wordt het een moeilijk verhaal. Ik ben dan ook teleurgesteld over het feit dat wij de ballen niet tussen de palen schieten.'