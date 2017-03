Atleten Deelstra en Van der Wielen winnen NK cross

APELDOORN - Atlete Andrea Deelstra uit Apeldoorn is zondag Nederlands kampioen cross geworden.

Deelstra was in Amsterdam oppermachtig. Ze zette een tijd van 26 minuten en 42 seconden neer. Dat was ruim één minuut sneller dan de nummer twee, Jill Holterman. Veerle Bakker legde beslag op het brons. Deelstra wordt gezien als een van de beste loopsters in het veld. Ze maakte zondag haar favorietenrol dus volledig waar.

Goud Van der Wielen

Jesper van der Wielen liep bij de heren op superieure wijze naar de Nederlandse crosstitel. De 25-jarige hardloper uit Wijchen had in de veldloop over 10,8 kilometer in het Amsterdamse Bos meer dan een minuut voorsprong op de nummer twee, Edwin de Vries. De bronzen medaille was voor Lucas Nieuweboer.