Voelen hoe het is om in een psychose te komen? Zo kan het

ARNHEM - Hoe voelt het om in een psychose terecht te komen? Jeroen Zwaal uit Arnhem weet dat maar al te goed. Zijn ervaringen zijn de basis voor een nieuwe app, waarmee je kunt ervaren wat een verwarde man meemaakt.

'Het is heel subtiel', zegt Jeroen. 'Toen ik de de app probeerde vond ik het niet zo schokkend. Maar het raakte me wel, vooral omdat ik dacht: nu kan ik mijn dochter op een hele mooie manier laten zien wat er is gebeurd toen zij drie was. Andere gebruikers waren juist enorm verrast, bijvoorbeeld door een donkere wolk die ineens in je beeld verschijnt.'

VR-film

Jeroen heeft vijf psychoses gehad. Hij vertelde er over in televisieprogramma De Monitor in een aflevering over verwarde mensen. Het leidde tot een samenwerking en een nieuwe manier om een verhaal te vertellen: met een virtual reality app. Door een VR-bril op te zetten kun je ervaren wat Jeroen meemaakte.

Het is een rustige animatiefilm over een man die in de huiskamer zit en tv kijkt, en daarna aan de keukentafel zit met zijn dochter Eva. Anders dan bij andere VR-apps kun je niet uitgebreid rondkijken. Het is meer een film, dan een spel. Het is bedoeld om de ervaring krachtiger te maken dan wanneer je het op een ouderwetse tv kijkt.

Het filmpje hieronder geeft je een indruk van hoe de app er uit ziet. De tekst gaat verder na de video.

Verwarde mensen willen gehoord worden

De VR-film is gemaakt door de redactie van De Monitor, in samenwerking met het bedrijf VR Base. Kosten: 25.000 euro. Voor Jeroen is het vooral een manier om meer begrip te krijgen voor verwarde mensen. 'Want dat thema is zeer actueel. Verwarde mensen willen heel graag gehoord worden.'

Jeroen werkt als coach bij Howie the Harp Arnhem. De organisatie leert (voormalige) patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg op tot ervaringsdeskundigen, die op hun beurt patiënten helpen met hun herstel. Ook werkt hij als webredacteur bij psychosenet.nl. Hij hoopt dat door zijn verhaal te delen mensen meer begrip krijgen voor psychiatrische patiënten.

Jeroen is ook een verwarde man

Zelf was hij ook een verwarde man en kreeg voor het eerst een psychose in 1992, toen hij 18 jaar oud was. Ook in 2005 overkwam het hem. Hij werd toen bij een tankstation op de Apeldoornseweg in Arnhem aangehouden door de politie. Wat er die dag gebeurde vertelt hij in het filmpje hieronder.

Meer begrip

Jeroens meest recente psychose, in 2011, vormt de basis voor de VR-film, waar hij veel positieve reacties op ontvangt. 'Ik word gezien en gehoord en hoop een stem te zijn voor zoveel verwarde mensen die hetzelfde overkomt en te weinig of niet gezien en gehoord worden.'

De app is gratis te downloaden in de Google Play Store en de App Store. Omdat de VR-film vrij veel van je telefoon vraagt, werkt hij alleen goed op nieuwere telefoons. Ook heb je een VR-bril nodig.