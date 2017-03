Koning Willem-Alexander krijgt speciaal biertje voor verjaardag

ULFT - Alain Scheepers uit Ruurlo brouwt mee aan een verjaardagsbier voor koning Willem-Alexander.

De koning wordt op 27 april vijftig jaar en dat inspireerde Niels Beekhuizen van Crooked Spider uit Wassenaar om een biertje te brouwen voor de bekendste inwoner van het dorp.



Scheepers: 'Ik heb in 2013 met de Bronckhorster Brouwerij het abdicatiebier gebrouwen, toen ter gelegenheid van de troonswisseling. Dat werd een enorme hype.' Een tijdje terug kreeg hij een telefoontje van Beekhuizen, die graag wat wilde doen voor de verjaardag van de koning. 'Ik dacht: laten we kijken of we dan wat dingen samen kunnen doen. Zo is dit project begonnen.'

Naam gezocht

Het bier met een fruitige smaak, een oranje kleur en 5 procent alcohol is inmiddels gebrouwen, maar een etiket zit er nog niet op. 'We hebben daar nog een probleempje: er is nog geen goede naam voor het bier.' Daar is een rol voor het publiek weggelegd. Iedereen die een goede suggestie heeft is uitgenodigd om die door te geven op info@bierista.nl.

Er is 2000 liter van het bier gebrouwen, vanaf begin april is het te koop.