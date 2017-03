Touw over fietspad, fietsster komt lelijk ten val

Foto: politie

EEFDE - Een 20-jarige fietsster uit Eefde is zaterdagavond ten val gekomen door een touw dat over een fietspad was gespannen.

Dat gebeurde op de Doctor van de Hoevenlaan in Eefde. De vrouw liep een flinke snee in haar gezicht. Foto: Google Maps Ze zag twee jongens hard wegrennen in de richting van de Schurinklaan. De politie zoekt deze jongens en of mensen die weten wie zij zijn.