Bewoners gewond na overlopen inbrekers

HATTEM - Twee bewoners van een huis aan de Hogenkamp in Hattem hebben zaterdagavond twee inbrekers overlopen. De inbrekers gebruikten daarbij geweld. Ze verwondden de bewoners dusdanig dat die naar het ziekenhuis moesten voor behandeling.

Volgens de politie is er bij een nabijgelegen woning ook ingebroken. Zij onderzoekt of er een verband is.

Signalement van de daders

De ene dader is een blanke man, van 20 à 25 jaar, ongeveer 1.75 meter lang en met een mager postuur. Hij droeg een zwarte jas met capuchon.

De ander is ook een blanke man. Hij heeft een rond gezicht, kort bruin haar, 20 tot 25 jaar, is 1.65 à 1.70 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg een blauwe gewatteerde jas.