Dode vrouw in bos bij Hattem, politie vindt bh en handtas

HATTEM - De politie doet op meerdere plekken onderzoek na de vondst van een lichaam in een bos bij Hattem. Een passant vond het lichaam van een vrouw kort na 7.00 uur en waarschuwde de politie. Die zegt rekening te houden met een misdrijf.

De vrouw lag in het bos nabij de Wapenveldermolenweg vlak voor de T-splitsing met de Leemculeweg. Elders in het bos zijn een handtas, mobieltje en een bh gevonden, meldt de politie.

De handtas wordt hier door de technische recherche onderzocht:

Een woordvoerster kon eerder vandaag nog weinig zeggen over de toedracht.

Inmiddels is duidelijk dat het om een vrouw gaat en dat de politie rekening houdt met een misdrijf:

De omgeving wordt veel gebruikt door mountainbikers. De politie roept deze mensen op een andere route te kiezen.

Verslaggever Wim Hageman op Radio Gelderland over de situatie:

Getuigen gezocht

De politie vraagt mensen die mogelijk informatie hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn, contact op te nemen via 0900-8844. Wie het slachtoffer is, is onduidelijk.