Weer beginnende autobrand in Arnhem

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - De brandweer in Arnhem heeft zaterdagavond een beginnende autobrand geblust. Dit gebeurde in de Paardebloemstraat in de wijk Malburgen.

Omstreeks 22.25 uur werd de brandweer gealarmeerd en die wist de schade aan de wagen te beperken. Net als een nacht eerder was het vuur begonnen bij het rechtervoorwiel. Het voertuig is weggesleept door een bergingsbedrijf. Sporenonderzoek moet uitwijzen of het vuur is aangestoken. Zie ook: Auto loopt schade op door brand