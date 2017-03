Tornes niet blij met basisdebuut in competitie

ZWOLLE - Michael Tornes moest zaterdagavond noodgedwongen Eloy Room in het goal vervangen omdat de eerste doelman nog kampt met een liesblessure. Maar zijn basisdebuut in de competitie liep niet echt uit op een feestje. Hij moest drie goals incasseren.

'Ik ben niet blij met mijn optreden nee, want bij die laatste goal, de vrije trap, was die hoek van mij. Daarnaast krijg ik drie goals tegen, dat is niet goed genoeg.'

De derde goal was dus een fout van de keeper, zo zegt hij. Maar bij de tweede goal zag de Deen er ook al niet goed uit, maar daar kon hij vrij weinig aan doen, zo zei de keeper na afloop. 'Het was een rare stuiterbal en ik wilde hem wegboksen. Maar in de eerste instantie had iemand die bal al weg moeten koppen, daarna ontstaat er een situatie met een rare stuiter.'

'Meer scoren'

Door de drie tegentreffers verloor Vitesse ruim van Zwolle. Hoe hadden de Arnhemmers die nederlaag dan kunnen voorkomen? 'Dat is simpel, meer scoren dan de tegenstander', zegt Tornes. 'Maar we hadden meer moeten laten zien. Zwolle was beter dan ons en verdiende de drie punten.'

Blessure Room gaat vooruit

Voor Vitesse is er ook goed nieuws. Eloy Room zat zich vandaag te verbijten op de tribune, maar met zijn blessure gaat het langzaam beter. De keeper hoopt er volgende week weer bij te kunnen zijn.