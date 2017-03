HEUKELUM - Fabio Jakobsen uit Heukelum heeft zaterdag de wielerwedstrijd Ster van Zwolle gewonnen.

De Nederlands kampioen bij de beloften troefde in de sprint Jim Lindenburg af. De derde plek in Zwolle was voor Gert-Jan Bosman.

De Ster van Zwolle is de openingsklassieker van het Nederlandse wielrennen voor amateurs. Jakobsen rijdt voor SEG Racing Academy en wordt als een van de grootste talenten van ons land gezien.