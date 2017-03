Fraser woedend op Vitesse: 'Misplaatste arrogantie'

ZWOLLE - Vitesse-trainer Henk Fraser was woedend na afloop van de wedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1 nederlaag). De trainer sprak zelfs van misplaatste arrogantie bij zijn ploeg.

'We speelden tegen een ploeg die veel meer wilde winnen dan wij. We staan geen derde of vierde en toch toonden wij arrogantie. Door de manier waarop wij speelden, de energie die we erin staken en de slordigheden. Die link ik allemaal aan arrogantie. We willen hogerop, maar dan mag je dit niet overkomen', zegt de trainer die zijn woede behoorlijk toonde. 'Natuurlijk ben ik woedend. We moeten ons schamen.'

Niet klaar voor Europees ritme

Vitesse haalde woensdag de finale van de beker door te winnen bij Sparta, maar de vraag is dan of de euforie van de halve finale van de beker nog meespeelde bij de Arnhemmers. 'Dat denk ik niet, maar we speelden wel drie wedstrijden in zes dagen. Dat kan een reden zijn, maar dat vind ik ook niet. Daar willen we namelijk wel naartoe. We willen play-offs spelen, de beker winnen, Europa League spelen, dan kan je inderdaad drie keer een wedstrijd hebben in zes dagen.'

'Het is duidelijk dat we daarin nog een hoop stappen in mentaal opzicht moeten zetten. We hebben aangetoond dat we daar nu absoluut nog niet klaar voor zijn.'

Compliment voor Nakamba

Toch wilde Fraser in alle mineur nog wel een compliment uitdelen. Ik zag Marvelous Nakamba spelen vergelijkbaar met toen hij terugkwam van de Africa Cup en de bekerwedstrijd tegen Feyenoord speelde. Hij was de enige die zijn niveau haalde en een topprestatie leverde. Maar één speler is te weinig om de wedstrijd te winnen.'