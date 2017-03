Gevonden auto leidt tot echtelijke ruzie

WINTERSWIJK - Een Duits echtpaar bezocht zaterdag Winterswijk. Net als iedere week. Maar het liep deze keer allemaal wat anders.

De man en vrouw deden melding van diefstal van hun auto. Ze wisten zeker dat ze het voertuig op een bepaalde plek hadden geparkeerd, maar konden daar hun auto niet vinden. Agenten kwamen ter plaatse en reden (voor de zekerheid) even een rondje door Winterswijk. De speurtocht had succes, het voertuig werd gevonden. Het echtpaar was de juiste parkeerplek vergeten.

Ruzie

Erg blij leken ze overigens niet te zijn toen de auto weer werd gevonden. Het leverde een ruzie tussen beiden op, zo zag wijkagent Berend Jager. Die schreef daar smakelijk over op Instagram.