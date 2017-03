Is Jochem van Gelder De Mol? (als je niets wil weten, lees dit dan niet!)

BENEDEN-LEEUWEN - Is presentator Jochem van Gelder uit Beneden-Leeuwen de saboteur in het populaire televisieprogramma Wie is de Mol?

Het antwoord op die vraag werd zaterdagavond nog niet gegeven. Van Gelder is één van drie overgebleven kandidaten en staat in de finale van het programma. Daarmee bestaat nog altijd de kans dat hij De Mol is.

Het wordt komende zaterdag, in de laatste aflevering, bekend of Van Gelder de boel in deze serie heeft lopen besodemieteren. Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert zijn de andere twee deelnemers die nog over zijn in het programma. En dus ook De Mol kunnen zijn.

Voor wie niet weet hoe het programma werkt: in Wie is de Mol? voeren bekende Nederlanders opdrachten uit. Een deelnemer loopt de boel te besodemieteren (te mollen). Het is de bedoeling om uit te vogelen wie dat is. Zou Jochem het zijn?

Er zijn veel kijkers die Van Gelder verdenken. Al valt de naam van Thomas Cammaert net iets vaker als Mol.