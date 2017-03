TEC speelt uitstekend, maar wint niet

TIEL - TEC speelde zaterdagavond de beste 45 minuten van het seizoen, maar toch kon het in de eerste helft tegen Barendrecht geen afstand nemen. Uiteindelijk kwam de Tielse tweede divisionist niet verder dan 1-1.

Al na 47 seconden kwam TEC op voorsprong door Migiel Zeller. TEC speelde met het gemak waarmee het de afgelopen jaren van de derde klasse naar de Tweede Divisie opstoomde. Daarna volgde een aantal kansen die echter onbenut bleven. Een ongelukkig moment van keeper Sebastiaan van der Sman, die de bal van zijn borst liet springen, luidde na een half uur de gelijkmaker in.

Na rust creëerden beide teams genoeg kansen om de beslissing te forceren, maar een treffer bleef uit. Barry Maguire had kort voor tijd nog de grootste kans toen hij alleen voor de keeper opdook, maar zijn schot ging net over. Met een punt deed TEC zichzelf dus tekort, naar revancheerde zich wel voor de 5-0 nederlaag eerder dit seizoen bij Barendrecht.

4-4

Ook De Treffers pakte zaterdagavond één punt in de Tweede Divisie. Het werd in Noordwijkerhout 4-4 tegen VVSB. Nick de Bondt bracht de ploeg uit Groesbeek al in de eerste minuut op voorsprong. Het werd snel 1-1, waarna Joris Janssen de bezoekers halverwege het eerste bedrijf op voorsprong kopte. Bij rust was het 1-2. Na de pauze nam de thuisploeg het initiatief en scoorde tweemaal. De 3-2 viel een kwartier voor tijd. De Treffers kwam via Robert Mutzers, tien minuten voor tijd, op 3-3.

De slotfase verliep knotsgek. VVSB kwam eerst op 4-3, waarna Rick Verbeek er weer 4-4 van maakte. Hij schoot vijf minuten voor het laatste fluitsignaal een strafschop binnen. Daar bleef het bij.

In de Tweede Divisie spelen Jong Vitesse en FC Lienden zondagmiddag. Vitesse gaat op bezoek bij Koninklijke HFC en Lienden speelt in Amsterdam tegen AFC.