Van wie is toch deze fiets?

Foto: Facebook Politie Putten

PUTTEN - De politie in Putten is op zoek naar de eigenaar van een fiets. Het gaat om een Giant ATX in de kleuren geel, grijs en zwart.

Agenten troffen de fiets afgelopen vrijdag achterin een voertuig aan. De politie had echter vraagtekens bij het verhaal van de bestuurder van de auto en heeft het rijwiel daarom meegenomen naar het politiebureau. Het gaat om bovenstaande fiets. Foto: Facebook Politie Putten De fiets heeft mogelijk gestald gestaan in Nijkerk, Putten of Ermelo. Mensen die het rijwiel herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.