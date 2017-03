PEC Zwolle zet Vitesse even terug op aarde

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ZWOLLE - Vitesse is zaterdagavond afgetroefd door PEC Zwolle. De Zwollenaren waren op bijna alle fronten beter en zette de Arnhemmers weer even terug op aarde na het bereiken van de bekerfinale. Vitesse ging met 3-1 onderuit en daar had keeper Michael Tornes een groot aandeel in, al was op de winst van Zwolle wel verdiend.

TUSSENSTAND PEC ZWOLLE - VITESSE: 3-1 90e minuut: Afgelopen! Vitesse gaat hard onderuit, na het midweekse bekersucces. 90e minuut: Thomas haalt verwoestend uit en ziet de bal op de lat belanden. 88e minuut: Humor op Twitter bij de Vitessefans. Zij hebben de verklaring gevonden voor het matige optreden van hun keeper. 85e minuut: Het zit er bijna op hier in Zwolle. De Arnhemmers zullen daar het meest blij mee zijn. Niet vanwege het resultaat, wel vanwege het feit dat zij weinig in te brengen hebben vanavond. 78e minuut: Mitchell van Bergen komt erin voor Ricky van Wolfswinkel. 69e minuut: Een dubbele wissel bij Vitesse. Zhang en Ali komen in het veld voor Foor en Baker. 68e minuut: Daar leek de vierde Zwolle-treffer alweer in het netje te liggen, maar dat gaat even niet door. Het zou buitenspel zijn voor Kingsley Ehizibue nadat Tornes half redding bracht. 65e minuut: Danny Holla haalt maar weer eens uit, Tornes heeft de bal nu wel en verwerkt de bal tot een hoekschop. 60e minuut: Oud-Zwollespeler en huidig Vitessenaar Maikel van der Werff werd in de rust geïnterviewd in de businessclub. 56e minuut: GOAL! Vitesse kan weer in de achtervolging. Danny Holla schiet een vrije trap keurig binnen. 53e minuut: Een leuke fase nu. Menig wist zichzelf knap vrij te spelen voor de goal en haalde prima uit, alleen zag hij zijn bal op de binnenkant van de paal belanden. 51e minuut: Van Wolfswinkel had Vitesse al eigenlijk meteen op gelijke hoogte moeten brengen na goed werk van Nakamba, maar de spits mikt nu verkeerd en schiet in de handen van de keeper. 48e minuut: GOAL! Milot Rashica haalt uit en Van der Hart kan die bal niet goed verwerken. De bal komt voor de voeten van Van Wolfswinkel, die de aansluitingstreffer binnen glijdt. 46e minuut: We zijn weer begonnen. Heeft Vitesse een donderpreek gehad? 45e minuut: Doelman Eloy Room praat met teamanager Mirjam Clifford na over de eerste helft. 45e minuut: Rust. Dat is misschien maar beter ook voor de Arnhemmers. Tighadouini en Diks discussiëren nog even over de eerste 45 minuten. 42e minuut: Navarone Foor probeert het nu eens van een afstandje, na een combinatie met Tighadouini. Het schot dat de aanvaller produceert staat alleen symbool voor de rest van Vitesse vanavond. Het schot is slecht en gaat hoog over. 38e minuut: Poging van afstand van Kevin Diks, maar dat kan de keeper van Zwolle niet bang maken. 35e minuut: Grote kopkans voor Ryan Thomas, maar hij mikt over de goal van Vitesse. 30e minuut: Vitesse speelt ook gewoon niet goed in Zwolle, veel ballen worden ingeleverd en Zwolle krijgt alle kans om aan te vallen. 28e minuut: Rashica wordt weggestuurd, hij krijgt de bal onder controle maar hij kan niet met kracht uithalen. Simpele prooi voor Zwolle-keeper Mickey van der Hart. 19e minuut: GOAL! Brock-Madsen wordt diepgestuurd bij PEC en Michael Tornes lijkt totaal verkeerd te timen. Door zijn fout kan de spits de bal over de keeper heen mikken. 18e minuut: Tighadouini probeert het met een schot. Dat zeilt net naast de goal. 15e minuut: Na de 1-0 gooit Fraser meteen drie man de dug-out uit. Nathan, Ali en Koryan, drie middenvelders, lopen warm. 10e minuut: GOAL! 1-0. Een mooie aanval van PEC Zwolle over de rechterkant. Bram van Polen stoomt op en legt de bal klaar voor Mustafa Saymak, die knalt mooi raak in de verre hoek. 7e minuut: Daar had de 0-1 van Vitesse kunnen zijn. Drie aanvallers stonden tegenover twee verdedigers van PEC, maar Lewis Baker speelt de bal niet goed in op Foor. 5e minuut: Beide ploegen lijken er een wedstrijd van te willen maken. Echte grote kansen zijn er nog niet geweest. 1e min: We zijn begonnen! 20.45 uur: De spelers wensen elkaar succes, we kunnen gaan beginnen. 20.40 uur: Directieleden Joost de Wit en Mo Allach wachten op het startsignaal in Zwolle. Ook Marc van Hintum heeft plaatsgenomen bij de twee. 20.35 uur: Het Zwolse volkslied klinkt door de speakers. Alleen lijken ze dat in Zwolle niet heel goed te kennen, of ze zingen binnensmonds. 20.30 uur: Omdat niet Eloy Room keept, maar Michael Tornes, krijgt hij de laatste aanwijzingen te horen van keeperstrainer Raimond van der Gouw. 20.25 uur: Spelers Vitesse zijn druk met de warming-up. Eerder dit jaar was Vitesse met 3-1 te sterk voor de Zwollenaren. 20.20 uur: Fraser bespreekt nog de laatste details met technisch directeur Mo Allach en fysiektrainer Jurgen Seegers. 20.15 uur: Vitesse-trainer Henk Fraser heeft wel wat wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van afgelopen woensdag. Zo keept Michael Tornes, want Eloy Room heeft een liesblessure. Ook speelt Nathan niet,Tighadouini krijgt de voorkeur. En Kruiswijk krijgt ook zijn rust, Kevin Diks speelt. Opstelling Vitesse: Tornes; Leerdam, Kashia, Miazga, Diks; Baker, Tighadouini, Nakamba, Rashica, Van Wolfswinkel, Foor. 20.10 uur: De spelersbus van Vitesse heeft een prima plekje gevonden, pal voor de hoofdingang van het stadion.