Liveblog: PEC op voorsprong tegen Vitesse

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ZWOLLE - Vitesse gaat zaterdagavond op bezoek bij PEC Zwolle, de nummer 13 van de ranglijst. Na het bekersucces van afgelopen woensdag tegen PEC Zwolle, is het de vraag of Vitesse dat goede gevoel kan doortrekken in de Overijsselse hoofdstad.

TUSSENSTAND PEC ZWOLLE - VITESSE: 1-0 10e minuut: GOAL! 1-0. Een mooie aanval van PEC Zwolle over de rechterkant. Bram van Polen stoomt op en legt de bal klaar voor Mustafa Saymak, die knalt mooi raak in de verre hoek. 7e minuut: Daar had de 0-1 van Vitesse kunnen zijn. Drie aanvallers stonden tegenover twee verdedigers van PEC, maar Lewis Baker speelt de bal niet goed in op Foor. 5e minuut: Beide ploegen lijken er een wedstrijd van te willen maken. Echte grote kansen zijn er nog niet geweest. 1e min: We zijn begonnen! 20.45 uur: De spelers wensen elkaar succes, we kunnen gaan beginnen. 20.40 uur: Directieleden Joost de Wit en Mo Allach wachten op het startsignaal in Zwolle. Ook Marc van Hintum heeft plaatsgenomen bij de twee. 20.35 uur: Het Zwolse volkslied klinkt door de speakers. Alleen lijken ze dat in Zwolle niet heel goed te kennen, of ze zingen binnensmonds. 20.30 uur: Omdat niet Eloy Room keept, maar Michael Tornes, krijgt hij de laatste aanwijzingen te horen van keeperstrainer Raimond van der Gouw. 20.25 uur: Spelers Vitesse zijn druk met de warming-up. Eerder dit jaar was Vitesse met 3-1 te sterk voor de Zwollenaren. 20.20 uur: Fraser bespreekt nog de laatste details met technisch directeur Mo Allach en fysiektrainer Jurgen Seegers. 20.15 uur: Vitesse-trainer Henk Fraser heeft wel wat wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van afgelopen woensdag. Zo keept Michael Tornes, want Eloy Room heeft een liesblessure. Ook speelt Nathan niet,Tighadouini krijgt de voorkeur. En Kruiswijk krijgt ook zijn rust, Kevin Diks speelt. Opstelling Vitesse: Tornes; Leerdam, Kashia, Miazga, Diks; Baker, Tighadouini, Nakamba, Rashica, Van Wolfswinkel, Foor. 20.10 uur: De spelersbus van Vitesse heeft een prima plekje gevonden, pal voor de hoofdingang van het stadion.