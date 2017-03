Steeds meer mensen halen groenten lekker uit eigen tuin

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Het verbouwen van eigen groenten is de afgelopen jaren steeds populairder geworden, zo blijkt uit onderzoeken. Dat was zaterdag ook zeker te merken op de zadenbeurs in Nijmegen.

De belangstelling was namelijk groot. Zowel jongeren als ouderen waren op de beurs afgekomen om zaden te kopen (of zelfs te ruilen). De timing van de markt was perfect, net nu de temperaturen weer wat op lijken te lopen en de zon zich ook meer laat zien. Dat is voor veel mensen het moment om weer de tuin in te gaan.