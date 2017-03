Henk Fraser hoeft bij Vitesse niemand meer te motiveren

ARNHEM - Het is dringen geblazen bij Vitesse. Nu de Arnhemse club in de bekerfinale staat, wil iedereen daar op 30 april ook bij zijn. 'Iedereen zal keihard bezig zijn om die wedstrijd te spelen.'

Trainer Henk Fraser hoort de opmerking met een glimlach aan. 'Tot 30 april niemand meer motiveren? Daar had ik op die manier nog niet over nagedacht. Maar die ga ik zeker gebruiken. Het besef is er bij iedereen. Als je ook Maikel van der Werff ziet. Die heeft de finale zeker in zijn achterhoofd. Hij is volop bezig om heel snel terug te komen.'

Niet moeilijk

Zaterdagavond wacht eerst weer gewoon de competitie. 'Ons doel is vierde worden en de bekerfinale winnen', zegt rechtsback Kelvin Leerdam. 'We hebben dus nog heel veel om voor te spelen. Nee, het is niet moeilijk om de focus nu weer op de competitie te hebben. Dit zijn namelijk de mooie wedstrijden. Daar geniet je van. Als voetballer wil je veel wedstrijden spelen en minder trainen.'

Risico met Room

Tegen PEC Zwolle (20.45 uur) staat Eloy Room niet onder de lat. 'Hij heeft woensdag tegen Sparta een reactie gekregen. Hij wilde heel graag spelen, dus we namen al een risico. Dan kan dit gebeuren en het is gebeurd', stelt Fraser. 'Maar Houwen en Tornes zijn absoluut klaar om te spelen.'

Kunstgras

Fraser zet vrijwel zeker Tighadouini op de plek van Nathan, als aanvallende middenvelder. 'Kunstgras is niet de favoriete ondergrond van Nathan. Hij heeft de afgelopen weken laten zien dat hij heel goed kan voetballen. Tegen Sparta was het iets minder en twee keer op kunstgras achter elkaar is misschien te veel. Maar ook Foor zou goed op 'tien' kunnen spelen.'