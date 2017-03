Belastingdienst zegt 'sorry' met bloemetje

ZEDDAM - De Belastingdienst heeft Peter Berendsen uit Zeddam excuses gemaakt voor een pijnlijke blunder.

De fiscus had hem een brief gestuurd over zijn aangifte inkomstenbelasting. In de brief staat dat hij volgens de gegevens van de Belastingdienst vorig jaar gescheiden is. Nogal pijnlijk, want de vrouw van Berendsen is 3 januari 2016 overleden aan kanker.

Berendsen kon zijn ogen bijna niet geloven. 'Ik ben niet gescheiden. Ik ben getrouwd met een vrouw van wie ik verschrikkelijk veel heb gehouden, maar die ik kwijt ben geraakt door die vreselijke ziekte', zei hij donderdag tegen Omroep Gelderland. Omdat Berendsen vond dat een medewerker zijn klacht niet serieus nam, zette hij de brief op sociale media.

Persoonlijk bericht

Een woordvoerder van de Belastingdienst zei tegen Omroep Gelderland dat hij de gang van zaken betreurde. Hij zegde toe uit te zoeken waar het is misgegaan. Berendsen zei dat hij een persoonlijk bericht op prijs zou stellen.

Dat heeft Berendsen inmiddels gekregen, laat hij zaterdag weten. 'De directeur belde en ik heb hier een bloemetje op tafel staan. Dat doet me goed.'

