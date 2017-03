Waterzuivering wordt educatief centrum

NEEDE - In Neede is begonnen met het opknappen van de oude waterzuivering. Het moet een educatief centrum worden.

30 vrijwilligers gingen vandaag aan de slag met hark, riek en zaag om boompjes en struiken op het verwilderde terrein te verwijderen.

Verwaarloosd

De oude waterzuivering is al 20 jaar buiten gebruik. Al die tijd is er niets aan het terrein gebeurd. Het opknappen gebeurt door vrijwilligers van natuurorganisatie IVN en omwonenden.

Educatief park

Dat wordt nu anders. De eerdere bouwplannen voor woonhuizen zijn door de buurt tegengehouden en nu is er ruimte voor een educatief park. Zo moet er een ontmoetingsruimte komen. Ook een vleermuiskelder is in de plannen verwerkt.

Kosten

Totale kosten van het project zijn circa een miljoen euro. Daarvan is een kwart binnen.