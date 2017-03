'Dood vrouw was noodlottig ongeluk'

Foto: archief Omroep Gelderland

OPIJNEN - De vrouw die woensdag in haar woning aan de Zandstraat in Opijnen dood werd gevonden door haar man, is door een noodlottig ongeluk overleden. Dat meldt de politie zaterdag na onderzoek.

De bewoner vond woensdag zijn echtgenote (52). De politie deed onderzoek in de woning, sprak met familieleden, stelde vragen in de buurt en liet sectie verrichten op het lichaam van de vrouw. Volgens de politie is geen sprake van mogelijk strafbare feiten. Zie ook: Voor derde dag op rij onderzoek in woning

